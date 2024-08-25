當地時間25日凌晨5點左右，以色列軍方出動約100架戰機襲擊真主黨位於黎巴嫩南部逾40處發射據點，摧毀數千個瞄準以色列北部與中部的發射器。這是以黎衝突10個月以來，以色列對黎巴嫩發動的最大規模襲擊行動。
5點30分，真主黨開始向以色列北部發射火箭與無人機。真主黨表示，此次攻擊行動相當成功，而這僅是報復行動的「第一階段」，「全面回應」仍需要「一些時間」。
以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）隨即宣布全國進入48小時緊急狀態，內閣也緊急開會討論如何因應。
中東緊張局勢急遽升溫！伊朗支持的黎巴嫩真主黨25日發射逾320枚火箭與出動無人機，襲擊以色列11處軍事目標，以報復以色列上個月暗殺他們的最高指揮官。以色列軍方早已掌握相關情報，搶先一步發動「先發制人」打擊行動，成功降低真主黨攻擊力道。
當地時間25日凌晨5點左右，以色列軍方出動約100架戰機襲擊真主黨位於黎巴嫩南部逾40處發射據點，摧毀數千個瞄準以色列北部與中部的發射器。這是以黎衝突10個月以來，以色列對黎巴嫩發動的最大規模襲擊行動。
5點30分，真主黨開始向以色列北部發射火箭與無人機。真主黨表示，此次攻擊行動相當成功，而這僅是報復行動的「第一階段」，「全面回應」仍需要「一些時間」。
以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）隨即宣布全國進入48小時緊急狀態，內閣也緊急開會討論如何因應。
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