當地時間25日凌晨5點左右，以色列軍方出動約100架戰機襲擊真主黨位於黎巴嫩南部逾40處發射據點，摧毀數千個瞄準以色列北部與中部的發射器。這是以黎衝突10個月以來，以色列對黎巴嫩發動的最大規模襲擊行動。

5點30分，真主黨開始向以色列北部發射火箭與無人機。真主黨表示，此次攻擊行動相當成功，而這僅是報復行動的「第一階段」，「全面回應」仍需要「一些時間」。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）隨即宣布全國進入48小時緊急狀態，內閣也緊急開會討論如何因應。