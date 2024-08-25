近年網路出現不少「大陸用語警察」，只要認定是對岸傳來的詞語用法就加以撻伐出征，但也頻頻被網友找出台灣文學中相關用法，因而秒翻車的案例屢見不鮮。一位挺青鳥的數位創作者蕭瑩燈近日質疑，從沒學過「一門」這種單位，但竟被挖出他自己就這樣用過，打臉聲震天價響。

近期「大陸用語警察」亂象比往年更甚，且多半遭到秒打臉，被找出台灣文學經典摘句相關用法。而蕭瑩燈24日發文表示「我受的台灣國語教育，從沒學過什麼東西是用『門』作為單位的，所以，這到底是一『門』...？」

但粉專「政客迷因」PO對照圖，挖出蕭瑩燈自己在2018年1月10日的發文《大師開示129》，他強調「本師：檢舉台獨就是一門正夯的無本生意」。

網友表示「他們總是會自己不經意地說出大陸用語，之前也一隻哥布林說我『腦子不好使』」、「這大師不打算治療嗎」、「自己打臉自己感覺很幽默」、「雙標起來連自己都打」、「2018年的自己回到2024年的未來並狠狠的打了自己一巴掌」、「我『門』可以，你『門』不行，懂？」

根據《教育部重編國語辭典修訂本》官網顯示，「一門」有多種相關用法，包括一道門戶（另有一門通街）；一類（謠諺各列一門）；一種風格、一個派別（不知你學那一門哩？）；一家、一族（這一門親戚）；同師或同學校（同出一門）；一件、一樁（一門親事）；一科、一種（一門學科）；一座、一尊（一門迫擊炮）；同一來源（皆出一門）。