動力火車今（25日）回到出道第1場演唱會的地點大安森林公園舉辦「結伴」音樂同樂會，不僅送上多首經典曲，也和粉絲進行遊戲互動。時隔27年再度回到同一個地方，動力火車以〈嗨歌萬萬歲〉開場炒熱氣氛，看到滿滿觀眾，2人感動說：「今天的人看起來比20幾年前還多耶，很開心這麼多人來跟我們結伴，看來我們現在有比較紅一點了。」

動力火車也從之前募集的問題中抽選回答，包括「如果世界上沒有紅豆，只有綠豆和黃豆，你會選哪個」？令超喜歡紅豆的尤秋興苦惱不已；而另一題「如果你最喜歡的吉他和你最喜歡的高爾夫球桿掉進海裡，你會先救哪個」？則令顏志琳猶豫許久，直呼太難了。

活動還抽出10名粉絲與動力火車玩「默契大考驗」遊戲，若對於某個詞彙所聯想到的動作與他們一樣，即可獲合照機會；題目包括「一想到催眠你就想到什麼」、「一想到動力火車你就想到什麼」，2人大讚跟他們比一樣動作的粉絲很厲害，打趣說：「有時候我都不知道自己在比什麼。」現場歡笑聲不斷。

動力火車25日在大安森林公園舉辦音樂同樂會。（華研國際提供）