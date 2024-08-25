以色列轟炸真主黨的彈藥庫後，真主黨朝以色列，發射超過180枚火箭彈。美國林肯號航母戰鬥群已抵達中東戒備。前立委郭正亮表示，美國林肯號終於開到了以色列附近，這蠻詭異的，美國的軍事動作跟美國總統拜登的動作，都是互相衝突的，可能是在玩兩手策略。

郭正亮今(25日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，美國的林肯號航母終於開到了以色列附近，這也是蠻詭異的。所以為什麼很多人認為美國在玩兩手，拜登在那邊一直叫，說以色列不聽他的話，和談談不出結果，結果卻把參謀總長派到約旦，這是要幹嘛，擺明了就是部署攔截。

郭正亮接著表示，林肯號已經開到以色列附近，所以美國的軍事動作跟拜登的動作，都是互相衝突的。若你是以色列，美國參謀總長到了約旦，航母又到以色列周邊，底氣不是更足了，那不是打得更兇。美國這個騙不了世人，擺明就是支持以色列，你在那邊裝什麼。

郭正亮指出，這會有一個麻煩，如果戰爭都不能結束，9月10日美國民主黨總統候選人賀錦麗，就要跟共和黨候選人川普辯論，川普一定會拿這個作文章，而且大學生也要回校園，他們一定會很憤怒，因為這個仗不能結束，民主黨選民就會分裂。