日產與本田被迫聯手應對比亞迪攻勢

今年2季度（4～6月）的全球世界新車銷售中，中國最大的汽車製造商比亞迪(BYD)已正式超越日本本田（Honda）和日産(Nissan)汽車，躍居世界第7位。在低價純電動汽車(EV)的拉動下，持續逼近美國大型汽車企業「三巨頭」。對美日等傳統汽車製造商而言，來自中國的比亞迪已開始打破行業排名，如何應對影響力急速增長的中國企業已成當務之急。

據《日經中文網》引述汽車廠商的發佈數據和調查公司MarkLines的銷量統計，全球排名第1的豐田(263萬輛)和排在第2位的德國福斯(224萬輛)等日美歐汽車製造商大部分銷量呈現下滑。

報導說，今年第2季中國比亞迪銷量達到98萬輛，與上年同期相比增加40%，增長率非常突出。在全球銷量的增量中，其海外銷量增長約3倍，達到10.5萬輛，具有拉動作用。按季度計算首次超過全球銷量下降5%至92萬輛的本田。目前排在比亞迪之前的日本汽車企業只剩豐田一家。

數據顯示，比亞迪2023年4～6月的銷量為70萬輛，僅排在世界第10位，但在1年內超過了排名靠前的本田、日産和鈴木。還在逼近美國3大汽車巨頭之一的福特(114萬輛)，進一步打破行業排名的可能性很高。

此外比較突出的中國汽車造製企業還有浙江吉利汽車，目前位居第11位，奇瑞汽車排在第15位，存在感正在提高。整體而言，中國企業已擁有與日美歐汽車巨頭匹敵的實力，開始顛覆全球汽車製造商構築的供應鏈。

報導指出，中國是目前全球最大的汽車市場，比亞迪在本土發動價格競爭，拉高了銷量，使得在燃油車有優勢的日本車企陷入困境。比亞迪6月份的新車銷量比上年同期增加35%，創下單月歷史新高；另一方面，本田在中國大幅下降了40%，該公司已決定在中國減産50萬輛，相當於産能的3成，顯示日本企業不得不從擴張路線轉向縮小規模。

報導表示，中國汽車製造的影響力已經開始向世界擴散。中國汽車出口量1～6月達到279萬輛，比日本高出78萬輛。在日系車佔8成市佔率的泰國，除鈴木決定退出生産之外，本田也將把産能削減一半。比亞迪已在泰國啟動海外第一家正式的整車工廠，並計劃在匈牙利和巴西建設工廠，此外還在討論於墨西哥生産。

擔心受到中國電動汽車的影響，美國已將對中國製造的EV的懲罰性關稅提高到100%，加拿大也在討論對中國EV徵收關稅。歐盟近期則公布36.3%額外關稅的最終方案。不過，比亞迪可能在土耳其建廠生產以規避歐盟的關稅。而為了應對中國的強大競爭，本田、日産和三菱汽車3家已敲定了就EV展開合作的方針，為了生存，在全世界範圍內進行重組有可能會擴大。