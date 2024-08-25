在基輔突然入侵俄羅斯庫斯克地區(Kursk region)兩星期後，俄羅斯和烏克蘭在星期六完成了戰俘交換工作，各自有115名士兵返家。對烏克蘭來說，這是突擊庫斯克戰役的重要成果，早先烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)就表示「我們的『儲備』大幅增加」，也就是俄羅斯戰俘大幅增加。

8 月 24 日，烏克蘭慶祝獨立 33 週年，總統澤倫斯基宣布此事，他在 X 平台(也就是推特)上的一條消息中說：「今天又有 115 名我們的保衛者，返回家園。他們是來自國民警衛隊、武裝部隊、海軍和國家邊防局的戰士。」

自由歐洲電台(RFE/RL)問到更多的細節，據負責監督戰俘待遇的烏克蘭政府機構稱，這一次烏克蘭特別強調要換出參與過馬里烏波爾(Mariupol,馬利波)戰役的士兵，總計115名返家士兵中，有 82 名曾在馬里烏波爾參加過戰鬥。

自由歐洲電台訪問到其中一位，他自稱伊霍爾(Ihor)，沒有說自己的姓氏。他表示，他在國民警衛隊 3057 部隊服役時被俘，該部隊是馬里烏波爾最後的部隊之一，於 2022 年 5 月在澤倫斯基的命令「烏克蘭需要活下的英雄」，才向俄羅斯投降。

伊霍爾說：「凌晨5 點，他們把我們帶出了牢房，沒有任何說明，把我們帶到辦公室，給我們制服讓我們穿上。然後他們用車帶我們去某個地方，沒有人告訴我們這是轉移還是換俘。我們到達一個空軍基地，然後被送上飛機，最後我們有100多人聚集在那裡，直到那時，我們知道這是一次戰俘交換。」

另一位只透露名字的獲釋士兵安德烈 (Andriy) 表示，「我在被囚禁期間一直夢想著何時回家。」 他在說這段話的時候是用俄語，因為他在被囚禁期間已經習慣了說俄語。

烏克蘭它入侵俄羅斯邊境的庫斯克地區，已控制了超過1,260平方公里的土地和92個定居點。烏軍最高指揮部表示，烏克蘭對俄羅斯領土不感興趣，此舉是建立一個緩衝區，結束莫斯科不斷從邊境的砲擊。