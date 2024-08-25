36歲陸劇一姐趙麗穎擁有亮麗外型，演出過多部熱播戲劇，近期更憑藉電影《第二十條》獲得百花獎「最佳女配角獎」。2021年她和老公馮紹峰離婚，兩人的兒子「想想」也已經5歲，近日趙麗穎帶兒子到公園遊玩畫面也被目擊，網友誇讚兩人就像姊弟一樣。

近期忙於工作的趙麗穎，和導演馮小剛合作的新電影《向陽‧花》，一殺青立即回歸家庭，陪伴兒子。近日一張趙麗穎和兒子一起在公園玩的畫面在網路上瘋傳，照片中，趙麗穎衣著休閒，戴著口罩和棒球帽，配合新電影將頭髮剪短，看起來相當減齡。她緊牽著兒子的手，展現滿滿母愛，才5歲的「想想」身高卻已經到趙麗穎胸口，讓不少人相當驚訝。

趙麗穎帶兒子出遊畫面被捕捉。（圖／翻攝自微博）

溫馨照片一曝光，網友誇讚：「兒子想想也太可愛了吧！長大後一定是小帥哥～」、「這小子長還挺壯的」、「想想長的好高」、「哎呀，看看這小傢伙，長得真快」、「基因真好呀」、「這麼快，都5歲了」、「我兒子七歲都沒有那麼高」、「姐弟出遊」、「趙姐平常除了拍戲就是陪伴家人，事業生活兩不誤，人生贏家」。

趙麗穎和前夫馮紹峰被傳各自七夕文案相互呼應。（圖／翻攝自趙麗穎工作室 微博、iFengstudio 微博）

此外，先前七夕情人節趙麗穎和前夫馮紹峰彼此很有默契，各自工作室微博分別曬出兩人穿正裝的照片，並且都在中指戴上戒指，文案還被指出似乎是相互呼應。因此，爆出復合傳聞，網友猜測兩人是在偷偷放閃、試水溫，看外界反應如何，但也有不少網友反駁這樣的說法，覺得趙麗穎不會在輕易步入婚姻。