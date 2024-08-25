「三金歌王」盧廣仲今（25日）晚證實高齡91歲的阿公因癌症離世，並用長達千字的文章與大家分享阿公一生的精采故事，「致上我永遠的愛！」字句間都充滿著情感與溫度，讓大家看完後相當感動。

盧廣仲在臉書上貼出從小到大與阿公的合影，只見祖孫兩人滿臉笑容，笑得十分開心，他用文字細細地說，「自從有意識以來，我就認識他了，他是我阿公，盧文瑞，是我爸爸的爸爸。」

原來盧廣仲的阿公，從日治時期就出生，由於當年動亂，讀了幾年的國小的阿公，就得回去家裡擔生計，也歷經空襲警報的環境，「他說都是扛著扁擔在找地方躲轟炸，偶爾會在路邊見到失去靈魂的人體軀殼。」

盧廣仲分享，阿公曾在78歲那年邀請兩個大齡好友單車環島。（圖／盧廣仲FB）

直到阿公53歲那年，盧廣仲才誕生，「就這今生第一次相遇，二人當時身高差距，滿大。」而在台南的黃金海岸，卻成了盧廣仲與阿公最深刻的回憶，特別是每次游完泳，回去牽車的路上，阿公都會幫他買一罐康貝特，「我會在路上喝完康貝特，然後一直聞那個瓶子不捨得丟，有時候甚至聞到睡著，那裡頭有一種特別的香氣，滿香。」

如今隨著阿公帶著他精采的故事離開，這讓盧廣仲瞬間變得感慨，決定去買一瓶康貝特懷念，「發現氣味跟記憶中的不太一樣，好好奇到底是它變了還是我變了。為此我決定按下時光回溯鍵，回去那一天，回到那一天的黃金海岸，回到那天的金色夕陽裡，移動的打檔車上，有六十歲我才認識不久的你，有剛學會游泳的我，抱著一個香香的飲料瓶子。致上我永遠的愛。」