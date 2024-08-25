2024文博會在台南，活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」吸引民眾追貓。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

山上水道博物館也有「巷仔Niau（貓），吸引民眾搶拍。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

2024台灣文博會首度移師台南，23日起跑的活動，首2日已吸引近4萬人湧入參觀，尤其此次超萌吉祥物巷仔Niau（貓），進駐大台南8處景點，其中民治中心及山上花園水道博物館更是唯二走出市區的場域，連日掀起「追貓、集貓」熱潮，成功帶動話題！

文化局指出，自2010 年起開始舉辦的文博會，十餘年來在產官學界合作下，已成為國內最重要的文創分享及交易活動平台，透過不同策展方式，讓民眾深入理解當地文化、帶動國民對文化議題的思考；今年正逢台南400，文化部與文化局合作，透過2主場及3大展區展現台灣文化百面，也展現屬於台灣的多元文化創意。

至於讓大家眼睛為之一亮的吉祥物，很多人也好奇為何是貓咪？原來，在提案時，出身學界、專長為台灣近代史的文化局長謝仕淵，脫口說出中研院臺史所簡宏逸博士有篇研究大航海時代，經由貿易商船輾轉帶來的麒麟尾貓論文，這種特別擅長抓老鼠的特殊貓品種，愛貓人士傳統稱之為「麒麟尾」。

於是，有著麒麟尾的Niau就這樣成為吉祥物，且為了呼應市區巷弄多元有趣文化，取名巷仔Niau，並委請也是台南知名畫師「條仔師」薛金柱繪製，果然造成轟動。除了貓咪可不可愛、吸不吸睛，也藉由這隻吉祥物，呈現台南人天生「貓毛」(台語，做事挑剔）的一面。

文化局表示，除了巷仔Niau吸睛，此次搭配台灣文博會夜間開放的安平古堡、赤嵌樓和臺南孔廟等3大古蹟區，首2日也出現逾1.3萬人次入園參觀的「萬人遊古蹟」盛況。

文博會活動遍地開花，文化局特別在「321巷藝術聚落」、「藍晒圖文創園區」、「西竹圍之丘文創園區」、「孔廟」、「水交社文化園區」、「山上花園水道博物館」、「安平古堡」與「民治市政中心」8個處所展示巷仔Niau，等候大家前來捕捉它的可愛身影。