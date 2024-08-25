前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城容積獎勵案陷入爭議，他24日表示，當時京華城案公開展覽之後，就完全沒有牽涉該案。對此，前立委郭正亮25日就表示，「我不認為京華城會沒事，北檢怎麼可能都不動，彭振聲都約談過了，柯文哲怎麼可能不約談？」郭最後也說，「柯文哲辭掉黨主席這黨就解散了，我認為這個黨基本上快要完了」，引發討論。

郭正亮25日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「我覺得民眾黨沒救了，柯文哲辭掉黨主席這黨就解散了，並沒有誰能明顯撐得住，黨主席誰能選？誰有這個聲望？我認為這個黨基本上快要完了」，郭正亮更接著指出，「我也不認為京華城會沒事，北檢怎麼可能都不動，彭振聲都約談過了，柯文哲怎麼可能不約談？而且台北市議會10月就要開議了，行政調查報告就要出來了，北檢怎麼可以不動？不可能啦，哪有人這樣辦案的」。

郭正亮斷言，「所有的事證都指向要往上發展，怎麼可能不約談，該走就要走，彭振聲非常明顯就是要當污點證人了，不然怎麼可能不到三小時就出來？」郭正亮最後也說，「我認為約談是一定會的，絕對拖不過今年，我覺得柯文哲基本上要保護自己，所以他絕對不會辭掉黨主席」。