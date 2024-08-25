美式賣場好市多時常進口異國商品，保持會員們的新鮮感。一位女子發現，好市多自有品牌的義大利微甜白酒相當好喝，一瓶要價239元，喝起來帶有葡萄果實的自然酸甜感，讓她大讚值得一試，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛表示想囤貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這款麝香葡萄氣泡酒太好喝了！」，一瓶750ml售價239元，酒精濃度5%，口感則是葡萄果實感的自然酸甜，讓平時少喝酒、不懂酒的原PO相當讚賞。

對此，許多網友紛紛回應，「這瓶好喝，最近去汐止都找不到」、「馬上去買來喝，好喝」、「這瓶我也買過，瓶子好看捨不得丟」、「不錯喝，我也有買！」、「這款真的很好喝，買了2瓶回家」、「這瓶真的不錯，有顏值、有內涵！去年就囤貨了，今年繼續買～中秋烤肉必備！」、「這款真的不錯，被它獨特的香氣吸引，現在還有賣嗎？之前去都沒看到」。

另外也有人推薦，「推薦澳洲B牌微甜紅葡萄酒」、「推這瓶C牌Moscato D'Asti，也是麝香葡萄的，夏天喝順口超好喝」、「有標示Moscato都是微甜酒，好喝」。

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