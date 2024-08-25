健康台灣推動委員會22日正式登場，總統賴清德提到，明年度衛福部的整體預算比今年度增加318億元，預計投入607億元，打造「健康台灣」。有網友質疑醫護福利還是沒被照顧到，到底健康委員會是幹嘛的？PTT鄉民表示「國家隊的名字被搞臭了，現在就換個名詞」、「能多些位置酬庸，多個單位分發包案」、「選贏不撈錢你當是慈善事業？」、「就數位發財部2.0」、「綠神話：掏空」、「合法的貪，哪像446元被起訴」。

有網友在PTT問「1年607億健康委員會是幹嘛的？」他質疑：今年多個607億「健康委員會」，但健保一樣要破產；護理師離職率創新高，護理系今年掉100多分；一直放新聞要開放波波；看護工、社工又說要開放更多外勞；4年前防疫津貼還有人沒領到；高端4年了2期報告也沒有；小吃店快篩口罩查快4年了。1年607億「健康委員會」是幹嘛的？

鄉民表示「有錢大家分，超爽的」、「綠神話：詐騙」、「貪錢用的」、「再怎麼爛還是選上啊當然撈爆」、「醫界的敗類選上，吸收權貴開放波波，醫界之恥」、「大概就國家隊的名字被搞臭了，現在就換個名詞，把國家隊換成委員會，換句話說，這個民進黨最會了」、「選舉很花錢的，不用開標案讓廠商爽嗎」、「就數位發財部2.0」、「選贏不撈錢你當是慈善事業？」、「成立這些酬庸組織，才能搞網軍啊」。

還有人說「健康委員會就體制外的違憲機關，怎麼連這種都能編預算？」、「請參考少子化辦公室」、「弄一堆黑機關搞預算，綠營淘金術」、「酬庸位子不夠」、「能多些位置酬庸，多個單位分發包案」、「有拿到錢的就會健康啊，只是應該不是基層拿到」、「問就是綠神話：掏空」、「從政真的好爽，都億來億去，千萬真的很low」、「合法的貪，哪像446元被起訴」、「顧黨的資產健康狀況」、「養狗不用餵飼料嗎？」