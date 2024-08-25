教育部訂定8月25日為祖父母節，也是2024年科思創祖孫科學營活動主場日，今年度總計有50人次的科思創同仁與13位社會處社工，服務了四天總計9場次，300位祖孫。先前主題「阿嬤的魔法廚房」與「阿公的祕密花園」的成功，亦使本屆有超過4成4的錄取者為再次參與的祖孫。

不同於過往以阿公阿嬤為主題的祖孫科學營，今年主題是帶領爺奶走進孫子女最愛的奇幻世界「孫仔的快樂王國」。活動從能帶給他們永久回憶的心心相印祖孫手模製作展開。本屆活動延續科思創慣有的螺旋式學習課程設計原則，從會受到外力流動變形的液體，能讓瓶中水以龍捲風形態出現的水龍捲風開始，再進階到會隨著外力大小與速度，瞬間變成暫時性固體狀態，讓大朋友小朋友笑聲連連的非牛頓流體，最後再以透過交聯作用，製作出孫子們最愛的固態星空史萊姆收尾。

此次科思創祖孫科學營所提供，讓祖孫回到家中還能繼續共融玩科學的延伸實驗材料箱–看得見的聲音，亦由科思創於台北市立啟聰學校設立的科思創科學社團的聽損生演示來帶領祖孫一起學習。臺北市長蔣萬安指出，科學引發創意、創意需要想像，科思創特別與本市啟聰學校的教師、聽損生合作『聲歷其境 – 啟聰學生的科學大發現』的實驗影片，並發放聲音科學探索材料包，能夠深化多元、公平與包容的價值，讓大家以更開闊的心胸去接納新知及多元的觀點。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺表示，今年「孫仔的快樂王國」的主題，巧妙地將祖父母帶入孫子女們喜愛的奇幻世界，同時透過有趣的科學活動促進跨代之間的聯繫。我很高興看到德國企業在台灣不僅推動經貿交流，也以深具意義的方式耕耘當地社區。

台灣科思創總經理溫凱登表示，科思創祖孫科學營是一個充滿愛與包容的科學營隊。這個月份，我們看到來自全台各地的可愛祖孫，在營隊中化身為大小科學家，並在歡笑與親密氛圍中，攜手探索生活中的科學奧秘，不僅增進了感情，更留下獨一無二的美好回憶。