大陸有民眾於某停車場內，拍到2輛車中間的走道上，有一名長腿露腰妹子，狠狠的對著全身黑衣著的男子，於30秒內狂賞32巴掌，而男子僅是雙手擺前方默默地挨打，而女子疑似洩憤後停手，還看了一下打到疼的手，兩人便靜靜地站在走道上不發一語。

「微博」上流傳一段影片，有大陸民眾拍到，某停車場內有1名長腿露腰妹子對著全身黑衣服的男子猛賞32巴掌，過程中妹子左手抓著男子的頭，右手則是狂賞巴掌，打到男子不斷地低頭，但面對妹子不斷的巴掌，男子僅雙手擺在前方，一句話都不吭，任由妹子將情緒發洩，而妹子停手後，看了一下打到疼的右手，兩人便在靜靜的站在兩車子中間不發一語。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「為了還能圓房」、「外面都這樣，家裡那還得了？」、「主人的任務」、「男人的無能換來的只有得寸進尺」、「軟飯不好吃」、「鑲金邊了怎麼了？」、「想不通，這兩個人是情侶？ ！怎麼看也不像啊，這是圖啥啊」、「受虐傾向」。