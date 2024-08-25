南韓天團BTS（防彈少年團）成員Suga（閔玧其），6日在飲酒的狀態下騎電動車返家，不料途中自摔被警察發現異狀，血液中酒精濃度高達0.227%，隨後被警方帶回調查。事發多日，他23日在律師陪同下現身警局，並面對鏡頭90度鞠躬道歉，25日他再曬出手寫信致歉，坦承犯下大錯，「拖累了防彈少年團這個名字」。
Suga 25日在付費的粉絲社群中曬出一張手寫信，表示自己帶著羞愧的心情再次向大家道歉，「因為我的錯誤行為，讓喜愛我的粉絲感到受傷與失望。我所收到的愛，應該要以同等的行為報答大家，卻忘了該負起的責任犯下大錯」。
Suga解釋，6日那晚他在飲酒過後，騎著電動車在道路上，7日還匆忙寫了一篇道歉文，導致很多人被混淆，直言「我應該更慎重一些，但沒能這麼做」，他不逃避責任，並坦承「都是我的錯」。
對於粉絲，他道歉：「我的粗心讓每個關心我的人都感到難過，我會盡我所能保持悔改的心，不再做錯任何事。」對於團體，Suga也感到很抱歉，「我嚴重破壞了與團員、粉絲留下的珍貴回憶，拖累了防彈少年團這個名字」，同時向其他成員致歉，「因為我而度過了一段艱辛的時間」
最後Suga說道，「任何言語都無法治癒粉絲所受的傷害與失望，我很後悔，每天都在反省」，強調未來不論是什麼處置與批判還有指責，都會欣然接受。
由於案發當時Suga血液中的酒精濃度遠超過駕照吊銷的標準0.08%，但新聞爆發後並沒有馬上出面澄清，引起韓網一陣怒轟。而事發17天後，Suga終於首度露面，面對現場記者追問：「沒有馬上到警局說明的理由是什麼？」、「你真的只喝了一杯啤酒嗎？」卻是不發一語、臉色凝重，只是鞠躬後就與律師一起慢步走進警局。
事實上，BTS（防彈少年團）2013年出道至今，創下許多韓國紀錄的「第一次」，也一直都是為青少年發聲的國際代表。如今Suga因為酒駕一事掀起譁然，勢必對他及團體造成不小影響。
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