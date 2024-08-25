南韓天團BTS（防彈少年團）成員Suga（閔玧其），6日在飲酒的狀態下騎電動車返家，不料途中自摔被警察發現異狀，血液中酒精濃度高達0.227%，隨後被警方帶回調查。事發多日，他23日在律師陪同下現身警局，並面對鏡頭90度鞠躬道歉，25日他再曬出手寫信致歉，坦承犯下大錯，「拖累了防彈少年團這個名字」。

Suga 25日在付費的粉絲社群中曬出一張手寫信，表示自己帶著羞愧的心情再次向大家道歉，「因為我的錯誤行為，讓喜愛我的粉絲感到受傷與失望。我所收到的愛，應該要以同等的行為報答大家，卻忘了該負起的責任犯下大錯」。

Suga酒駕後曬手寫信2度道歉。（圖／X@MINSUGAHQ）

Suga解釋，6日那晚他在飲酒過後，騎著電動車在道路上，7日還匆忙寫了一篇道歉文，導致很多人被混淆，直言「我應該更慎重一些，但沒能這麼做」，他不逃避責任，並坦承「都是我的錯」。

對於粉絲，他道歉：「我的粗心讓每個關心我的人都感到難過，我會盡我所能保持悔改的心，不再做錯任何事。」對於團體，Suga也感到很抱歉，「我嚴重破壞了與團員、粉絲留下的珍貴回憶，拖累了防彈少年團這個名字」，同時向其他成員致歉，「因為我而度過了一段艱辛的時間」

最後Suga說道，「任何言語都無法治癒粉絲所受的傷害與失望，我很後悔，每天都在反省」，強調未來不論是什麼處置與批判還有指責，都會欣然接受。

Hello. This is SUGA.



I come with a shameful/embarrassed heart to apologize once again.

I deeply apologize to the fans and those who love me, whom I have disappointed and hurt through my wrong actions.

I forgot the responsibility that I have to repay you with actions worthy of… pic.twitter.com/Isc3GTD2t9 — Min Suga HQ⁷ (@MINSUGAHQ) August 25, 2024

由於案發當時Suga血液中的酒精濃度遠超過駕照吊銷的標準0.08%，但新聞爆發後並沒有馬上出面澄清，引起韓網一陣怒轟。而事發17天後，Suga終於首度露面，面對現場記者追問：「沒有馬上到警局說明的理由是什麼？」、「你真的只喝了一杯啤酒嗎？」卻是不發一語、臉色凝重，只是鞠躬後就與律師一起慢步走進警局。

Suga酒駕事件後首次公開露面。（圖／X@KGAJA2023）

[Breaking News]** SUGA a member of the globally renowned BTS and an ambassador for the Italian luxury brand Valentino, has turned himself in to the police for drunk driving. With BTS's full group comeback approaching, concerns are rising about the potential impact. #BTS #SUGA… pic.twitter.com/kf55qXVEPJ — KGAJA (@KGAJA2023) August 23, 2024

事實上，BTS（防彈少年團）2013年出道至今，創下許多韓國紀錄的「第一次」，也一直都是為青少年發聲的國際代表。如今Suga因為酒駕一事掀起譁然，勢必對他及團體造成不小影響。

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