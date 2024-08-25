成功打造大陸偶像男團TFBOYS、時代少年團的經紀公司「時代峰峻」，近期積極展開第三代練習生的出道計畫，而最終站的系列演唱會來到馬來西亞舉辦，怎料卻安檢人員強行拉衣、掀裙、摸臀的狀況，讓女粉絲覺得被性騷擾，引發爭議。

據大陸媒體報導，25日出現不少微博網友發文控訴，在參加馬來西亞演唱會前被當地的保安人員趁機性騷擾，紛紛質疑安全檢查是否過當。更有女網友拍下影片指稱，有保安直接對著女性掀裙子，還強行拉開上衣檢查胸部，「查到了（違禁品）揪著不放，一男一女安保把粉絲帶到衛生間，盯著女粉絲脫掉衣服把發光物拿出來，不然不讓走。」

影片曝光後，立刻掀起廣大群眾討論，有人認為應該要遵守規定，本來就不該帶任何會發光應援小物等違禁品進去，但也有人直言，無論如何都不該對民眾性騷擾，「幹嘛要藏那麼多東西在那邊？」、「不管怎麼樣，這種行為都不對啊，直接去摸女性的隱私部位？」有在現場的人強調：「不藏的也被摸了，保安有毛病！」

有女粉絲氣炸控訴被安檢人員性騷擾的過程。（圖／翻攝微博）

其他粉絲拍下不合理的安檢過程，質疑執行太過當。（圖／翻攝微博）

對此，時代峰峻也發出聲明表示，有收到粉絲反應的安檢問題，「我司已第一時間向當地安保人員表達強烈抗議，要求安檢人員保護隱私、按照正規流程進行安檢。」並呼籲粉絲們保護自身安全，務必要遵守秩序與規定。

其實在演唱會之前，時代峰峻就有公告場內禁止攜帶燈牌或任何會發光的應援小物。雖然開唱發生小插曲，但表演仍圓滿結束，不少人也紛紛在微博上分享心得，給予好評，期待練習生未來的發展。

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