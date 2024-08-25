知名設計師Enzo Lin(林宏忠)和女星Makiyo是好友，兩人過去曾一起上節目《康熙來了》。7月才剛過完42歲生日。怎料，卻驚傳過世消息，稍早Makiyo也在臉書發文哀悼，令外界震驚。

設計師Enzo今（25）日傳出過世消息，圈內好友Makiyo則在臉書以黑底白字寫下「Enzo RIP miss you And forever love you」，令不少讓網友相當驚訝。而Enzo的IG在1周前還正常發文，短短8天卻傳出憾事，令人感到遺憾。

Makiyo發文哀悼好友Enzo Lin。（圖／翻攝自Makiyo 臉書）

Enzo Lin近年來，深受疾病所苦，有朋友在臉書發文悼念，透露死因：「他最近幾年經常癲癇發作，而且越來越頻繁，之前都是倒在馬路上被路人發現立即送醫，這次在家裡發作，發現時候已經休克了，送醫急救無效」。

Enzo Lin曾上節目《康熙來了》。（圖／翻攝自YT）

今年7月Enzo才在社群發文寫下：「今年是我活到42歲的生日，也是我這輩子最悲慘的一年我需要的生日禮物清單就只有紅包，不管多少錢，我要用我生日的喜氣，掃去一大堆的穢氣！祝我自己生日快樂，還有希望最疼我的奶奶趕快回到我身邊」。