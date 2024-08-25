近期富士康鄭州廠大批招聘新人，並投資10億元人民幣（合台幣42億元），將新事業總部落戶鄭州，外界盛傳是因為印度廠製造iPhone良率僅50%，因此被迫將生產線移回河南。富士康董事長劉揚偉對此表示，這些說法都不是真的，如果印度「只有50%良率，我早就撤了。」

《芯智訊》報導說，最近富士康鄭州廠為生產iPhone新機，快速招聘了至少5萬人進廠，引發了業界關注。對於傳言稱「印度製造的iPhone的良率僅50%，富士康被迫回到河南」，富士康董事長劉揚偉澄清說：「印度製造與中國大陸製造的（iPhone）沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是（良率）只有50%，我早就撤了，我不撤，客戶都叫我撤了。」

劉揚偉指出，鄭州廠大規模招工是因為接下來幾個月旺季，這也是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不僅是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

劉揚偉強調，「我們一直沒有（要）離開河南，河南是我們在中國大陸最大廠區，過去有人『要黑富士康』，但他們說的不是事實。鴻海在河南最多時是40多萬人，那麼大廠區怎麼可能說撤就撤？但是產品線有高低週期，在低期時，當然人不多，有些人晚上去看廠區附近，說他們生意不好，為何不看白天？鴻海沒有要撤離河南。」

報導說，不可否認的是，近年來，在蘋果公司的要求之下，富士康等代工大廠紛紛在印度擴大蘋果產品的製造產能，這也在一定程度上影響到了富士康鄭州廠。

市場調研機構Counterpoint Research提供的一份數據顯示，2022年，蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數據為4%、0%、1%和0%，但在2023年，該機構預計印度製造在上述蘋果產品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

消息也指出，蘋果公司計劃在未來3至4年內，將印度生產的iPhone占比，從目前的14%提升至25%。摩根士丹利也預估，蘋果2023年來自印度的收入年增42%，達到87億美元，在印度的iPhone出貨量增長39%，達到920萬台，成為該公司第5大手機市場。

報導說，蘋果新一代的高階智能手機iPhone 16 Pro與Pro Max將在印度生產，這是高階機型首次在印生生產，這反應了蘋果越來越重視印度智慧手機市場以及印度的手機供應鏈。

劉揚偉強調，富士康在中國業務不是去產能，而是去風險。中國是全世界最大製造基地，亞洲國家基於中國完整龐大的製造體系，可建構區域製造體系，這不僅是中國的機會，也是亞洲其他國家的機會。