高雄火車站九如二路側，高捷公司為求美觀，設計球體結構將通風井隱藏，卻遭用路人、附近居民反映其不鏽鋼材質球體，在南台灣炎熱天氣下容易聚熱、反光，不僅刺眼還有妨礙交通安全疑慮，高捷公司經專業團隊試辦貼膜，已有效改善民眾反映問題。網友直呼「蓋20年火車站還沒蓋好，為何要設計成這樣截直取彎？」、「黑鐵蛋，九如路」、「那東西蓋好就覺得夏天一定很刺眼，果然改了」、「黑色不是吸熱嗎？暖！」

高雄車站靠近九如二路側正對博愛一路處，高雄捷運為通風需求於該處設置通風井，經考量車站周邊地景，委請專業建築師團隊設計約20公尺寬、9.3公尺高的雙曲橢圓造型不鏽鋼將通風口隱藏，並於2016年經都市計畫審議通過，日前卻遭用路人反映不鏽鋼反光刺眼，有妨礙交通安全疑慮，更因球體容易聚熱遭調侃為「大煎蛋」。

粉專「高雄林小姐」表示，高雄車站不鏽鋼通風井因為太刺眼又高溫，目前已經貼膜變黑了，被網友戲稱變鐵蛋、皮蛋。她並舉以前很愛的漫畫和電影《殺戮都市GANTZ》，裡面也有一顆深黑色的圓球，跟高雄現況對照相映成趣。

粉專「人一綠 腦堪慮」質疑：這個會反光、吸熱的設計，當初是找了哪位大師？又是哪位權勢滔天的人審批的？經過民眾的抱怨抗議後，又花了多少錢貼膜？貼膜後的保養金額及使用期限又是多久？「各位高雄的粉絲們，你們是怎麼想的？」

網友表示「這樣亂花錢，深綠的我也看不下去了！只好用選票，下架蓋20年火車站，而且還沒蓋好的民進黨！路原本就是應該截彎取直，為何要設計成這樣截直取彎？到底是哪位天才設計師的作品，又是哪位官員核准？」、「就說我們高雄太陽很強大，蓋不到一個月就曬黑惹」、「黑鐵蛋，九如路」、「那東西一蓋好我就覺得夏天一定很刺眼，果然改了」、「再花一筆錢的障礙物，框錢無疑」、「黑色不是吸熱嗎？暖！」

報導提到，高捷公司接獲民眾反映後，請廠商研議改善方式，目前以貼膜覆蓋不鏽鋼外觀，已於近日全部完成，經過測試，對於折射跟表面降溫有顯著效果，以測試當天為例，貼膜處表面溫度為37.7度，相較尚未貼膜範圍的52.8度大幅降低，深色貼膜表面也大幅減少反光狀況。