2024年8月25日澎湖縣／ 澎湖2024馬公夏日童樂趴25日晚謝幕，二獎的兩幅動漫立體畫中也「僅有一幅」被9歲盧靖甯小朋友（左二）幸運觸摸挑戰成功。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

為期三週的「2024馬公夏日童樂趴」活動25日晚謝幕，價值20萬元的鋼鐵人大獎「未被」挑戰者成功觸摸。主辦的澎湖縣馬公市公所表示，或許鋼鐵人對馬公市有著特別的情感，選擇留在市公所，期待明年再與大家見面。

馬公市公所今年首度斥資400萬元打造馬公夏日童樂趴，把親子遊樂園區縮小版移到沒有遊樂園的澎湖，在馬公市新店路與永祿街交會口的草地上，以包括太空基地樂園、海盜船親子樂園、運動體能樂園、玉米田迷宮、巨無霸黃色大球池、親子戲水池、水上步行球和水滑梯等8大主題樂園，規模之大更是澎湖首見，也讓離島孩童免費玩透暑假。

只是，一度傳出不少前往的玩樂的孩童，回家後出現上吐下瀉症狀，而被家長質疑水質出現問題，讓活動蒙上陰影。市長黃健忠更親上火線，出示水質檢測證明，並說明活動原本就會每天換水，後來更加強每3小時檢測一次水質，嚴格把關。

不過，原本預訂金晚閉幕時「巨無霸黃色球池」中將隱藏著1700份好球禮，成功找到「10號球」者可進入決賽，其中三名幸運者有機會獲得價值20萬元的鋼鐵人模型雕像或動漫立體畫作等豐厚獎品。卻因最後決賽結果，未被有緣人「觸摸」，沒有送出，而二獎的兩幅動漫立體畫中也「僅有一幅」被9歲盧靖甯小朋友幸運觸摸挑戰成功。

黃健忠指出，這次活動的設計初衷是為了增添挑戰性與趣味性，結果也展現了活動的挑戰難度，並讓活動更具驚喜和吸引力。未來市政團隊將持續努力，繼續優化活動的設計，讓參與者在享受樂趣的同時，也能體驗更多富有挑戰性的活動。