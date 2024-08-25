財聯社報導，從持股比例來看，第二季末，大陸國家隊（包括證金公司、匯金公司、外管局旗下投資平台、社保基金等機構）持股數量占流通股比例超過6％的有18檔個股。其中，方正證券以16.58％的持股比例排在首位，至於國電電力、中國中車、中國平安的持股比例分別為14.19％、13.37％、13.19％。

大陸保險業巨頭中國平安22日公布，上半年營收年增1.26％至4,949.66億元，淨利年增6.84％至746.19億元。中國平安半年報顯示，其獲得證金公司、匯金公司、大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計畫、華夏基金—農業銀行—華夏中證金融資產管理計畫重倉持股，分別位居中國平安第四、第五、第九、第十大流通股東。

每日經濟新聞報導，國投證券23日報告指出，給予中國平安陸股「買入」評等。一方面是其新業務價值（NBV）增長符合預期，人力穩定且團隊素質進一步提升。另一方面是該公司保證型商品規模縮減，財產保險獲利能力提升。