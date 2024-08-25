專家認為降息行動關鍵在就業數據，是因為鮑爾表示不希望看到勞動市場情況持續降溫。

儘管交易商仍然認為Fed在9月17日到18日舉行的貨幣政策會議上，降息1碼可能性極大，但芝商所FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨投資人已押注降息2碼機率上升至三分之一。

投資人認為降息2碼可能性大增，是因為預期9月6日公布的8月非農就業人數僅增加10萬人，明顯低於7月的增加11.4萬人。

品浩（PIMCO）前董事總經理麥卡利（Paul McCulley）預測Fed未來八次貨幣政策會議將每次降息1碼，累計降息2個百分點。若經濟成長疲弱，尤其就業數據不理想，Fed會提前降息，並以2碼幅度來展開降息行動。

按照其說法，若8月就業數據不佳，Fed將從9月到明年7月之間連續降息。目前基準利率在5.25％到5.5％區間。市場估計Fed今年累計降息1個百分點，明年全年降息幅度至少為1個百分點。

SMBC日興證券首席美國經濟師拉維納（Joseph LaVorgna）也認為9月很可能降息2碼，然後11月和12月各降息1碼。他的理由是，既然Fed必須開始降息，而降息能有利經濟與就業等表現，那就沒有理由再拖下去。

貝萊德固定收益投資長瑞德（Rick Rieder）認為鮑爾已清楚地指示出降息方向，和有可能降息2碼。他認為就目前經濟情勢和通膨環境來看，會促使Fed更快速地把基準利率調降至4％水準。因此未來兩次政策會議將各降息2碼。