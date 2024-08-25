他在傑克森霍爾年會24日舉行的小組討論上，對歐央貨幣政策在抑制通膨的成效上，做出其暫時性的評估，就是朝著達成最主要通膨目標的過程裡，確實有良好的進展。

但他同時提出警告，在歐央達成其2025年底把通膨率拉回至2％的預測之前，不能提前慶賀歐央成功對抗通膨。

因為歐央是否能把歐元區的通膨率拉回至目標仍然沒有把握。所以歐央的貨幣政策立場將必須把維持在限制性範圍內的時間，要長至足以帶領對抗通膨的過程，能適時地回到歐央的目標水準。

歐央6月宣布把基準儲款利率降息1碼至3.75％，為五年來首次降息。雖然7月按兵不動，但外界普遍預期歐央在9月12日舉行的貨幣政策會議上，將會決定再次降息1碼至3.5％。

由於數據顯示歐元區經濟疲弱，目前基準利率被視為仍處相當高水準，從而妨礙經濟增長。因此市場預期歐央很可能在9月和12月再繼續降息。

假如歐元區經濟成長前景快速地持續惡化，和歐央要致力支持勞動市場的話，部份投資人甚至押注歐央10月也會降息。

歐央年底前只剩9月、10月和12月等三場政策會議。

儘管萊恩並未就近期貨幣政策發表看法，但他警告若貨幣緊縮政策維持太久，就可能打壓經濟成長和令勞動市場變疲弱。

他表示過高利率水準維持太久的話，中期內通膨率會長期地低於歐央目標，和難以有效地把對於產出和就業等副作用降至最低程度。