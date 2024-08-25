民進黨過去1周內先後爆出，行政院前發言人陳宗彥涉及性招待遭南檢回馬槍起訴，立委林宜瑾遭檢舉疑涉詐領助理費，李孟諺因婚外情請辭交通部長，台南幫3人落馬，引發討論。對此，前立委沈富雄25日就表示，「國民黨要小心了，如果台南幫現在這些案子是都不太重要的，其他大案還沒破案、還沒清理，如果有一天這些大案都處理破案了，那時候賴清德對你們的2028就像銅牆鐵壁，要動他已經不可能了」，引發討論。

沈富雄25日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「現在這些事情，國民黨強調的都是派系內鬥，如果他們沒有犯罪，從何談到內鬥？如果他們有犯罪，有這些嫌疑，這層次遠比內鬥還要高，國民黨為什麼不去強調這些人罪惡萬端，而去強調這是民進黨在底下的內鬥，完全把這重要性顛倒了」。

沈富雄最後更示警，「國民黨要小心了，如果台南幫現在這些案子是都不太重要的，其他大案還沒破案、還沒清理，如果有一天這些大案都處理破案了，那時候賴清德對你們的2028就像銅牆鐵壁，要動他已經不可能了，國民黨很喜歡強調內鬥，為什麼不是強調是壞？」