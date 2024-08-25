俄烏戰爭爆發後，烏克蘭很快就把小型無人機給徹底軍用化，成為戰場最危險的存在。然而俄羅斯也立即有樣學樣，也給烏克蘭帶來極大的麻煩。烏軍持續在研發清除無人機的方法，最新的招術是將Mi-8直升機改裝成空中砲艇，利用機關槍把無人機擊落。

富比士(Forbes)報導，無人機的單位成本相當低，一架可能不足10萬美元，這使得武裝部隊不願向這種目標發射地對空飛彈，因為最便宜的飛彈都在100萬美元以上，因此需要想出更便宜的方法來擊落無人機。最早的時候，烏克蘭將多把自動步槍併在一起裝在卡車上，試圖從地上擊落。再後來，利用Yak-52 螺旋槳教練機，在後座安排1名持長槍的獵手，從空中加以擊落。還有一種辦法，就是操作無人機撞向敵人的無人機。

現在，烏克蘭直升機機組人員也加入反無人機的工作。一段影片顯示,一架 Mi-8 運輸直升機的正副駕駛中間，又安排一名機槍手，看到無人機就操作機槍使其擊落。由於改裝的相當簡單，所以機槍手在開槍的時候，駕駛艙內充滿了硝煙。

The crew of a Ukrainian Mi-8 helicopter shot down a Russian UAV with fire from a mounted machine gun as part of combined air defense operations. pic.twitter.com/3mHOprQhgE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 22, 2024

這令人聯想到第二次世界大戰的情景，當時的轟炸機機頭，就有類似的機槍手，以對抗隨時襲來的敵方戰鬥機。

Mi-8是前蘇聯在1960年代就服役的通用型運輸直升機，它也可以在其短翼下攜帶武器，也能在側門上邊加掛機槍。但是只有少數型號配備了鼻下槍。不過，Mi-8的前方是網框玻璃（而不是實心機頭），這便於讓 Mi-8加裝鼻頭機槍，只要拆掉玻璃就可以安裝靈活的機槍支架，再補上帆布即可。

當然，如此克難的改裝也有一些尚待克服的問題，每一次火砲交戰，都會使駕駛艙充滿煙霧，這些煙霧累積久了必然影響視線。

無論如何，這是個廉價的對付無人機辦法。美國軍事學院網路研究所副所長麥斯韋爾(Paul Maxwell)寫道：「拿數百萬美元的無人機，來消滅廉價的無人機，在經濟上是一件虧損的事情。」