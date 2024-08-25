在高利率和高物價的雙重壓力下，韓國家庭的儲蓄能力正面臨近十年來的最低點。根據韓國統計廳和央行的數據，2023年韓國家庭淨儲蓄率降至4.0％，相比前一年6.3％下降2.3個百分點，創下自2013年以來的最低水準。

韓國《中央日報》指出，淨儲蓄率可反映家庭儲蓄傾向，即個人在支付稅款等必要支出後，用於儲蓄的比例。淨儲蓄率下降，代表韓國家庭能夠累積的「閒錢」越來越少。

韓國家庭的淨儲蓄率曾在疫情期間達到高峰，2020年和2021年的淨儲蓄率分別為11.4％和9.1％。當時，由於實體服務消費縮減和政府補貼增加，家庭儲蓄大幅增長。然而，疫情緩解後物價飛漲，收入卻能不上物價漲幅，家庭儲蓄能力因此急劇下降。

根據統計，2022年韓國家庭收入成長率為5.4％，而同期消費成長率卻達到8.8％；2023年收入成長2.6％，消費則成長5.0％。儘管物價上漲，收入卻未能同步增長，導致家庭不得不削減儲蓄、甚至增加負債以應對日常開支。

同時，利息支出的增加進一步削弱了家庭的儲蓄能力。由於持續保持高利率和負債增加，2023年韓國一人以上家庭的月均利息支出暴漲31.7％。

有專家認為，隨著物價上漲率逐漸放緩，家庭收入增長預期會逐步擴大，家庭淨儲蓄率可能會有所回升。然而，內需疲軟仍然是經濟復甦的主要阻力，也許還需要相當一段時間才能完全恢復。