英國《金融時報》近期報導中認證台灣是「富裕之島」。韓媒近日也指出，在台積電領軍下，台灣在半導體與AI供應鏈占有主導地位，帶動了企業薪資與國民資產的成長，進而促使台灣人均GDP持續攀升，超越南韓。而據瑞銀估算，台灣百萬美元富豪將在2028年增加47%，成長幅度居全球56個國家之冠。

《朝鮮日報》報導中提到，台南正積極打造台灣最新的半導體聚落。台積電於2020年在台南興建2座工廠，並於2022年在高雄建設最先進的2奈米廠，為台灣創造近9000個工作機會，進而帶動附近的不動產價格。2024年第2季，高雄房價較去年同期上漲13%。

AI熱潮與半導體產業蓬勃發展改變了台灣經濟。據瑞銀估計，台灣資產達100萬美元（約新台幣 3222萬元）以上的富豪，預計至2028年將增加47%，在56個調查國中增幅最大。

瑞銀認為，全球半導體需求持續升溫，加上AI產業方興未艾，催生了許多新富豪。隨著台灣經濟持續成長，他國富豪也將選擇在台灣定居。

《朝鮮日報》報導中指出，在2010年左右，台灣的經濟成長率約為2%至3%，但2021年卻創下6.6%紀錄。這是由於疫情期間半導體需求大增，以台積電為首的台灣資訊產業銷量大幅提升，進而帶動企業薪資、國民資產與消費，促進經濟復甦。

報導中還引用國際貨幣基金（IMF）的報告，指出台灣人均GDP逐年增加，今年將達34430美元，超越南韓的34160美元。南韓人均GDP於2003年首次超越台灣，但隨著台灣於2020年後掌握半導體與AI供應鏈的主導權，2022年再度超越南韓。