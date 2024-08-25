大馬皇家海軍軍艦「劍客號」沉沒（摘自社群媒體X）

大馬皇家海軍軍艦「劍客號」〈KD Pendekar〉25日在馬來西亞柔佛( Johor)海岸附近因漏水而遭遇「嚴重淹水」，並已完全沉沒。

馬來西亞《星報》報導，馬來西亞海軍在一份聲明中表示，劍客號於25日下午3時54分在丹絨彭尤索（Tanjung Penyusop）南東方兩海里處沉沒。

該艦由瑞典的造船廠建造，於1978年11月11日下水，並於1979年7月27日正式編入海軍艦隊。

聲明中指出：「打撈艦艇的工作仍在進行中。」

海軍還讚揚了海事社區的迅速行動，成功在艦艇完全沉沒之前救出了所有39名船員。

「目前沒有報告受傷情況。船員安全，已被安置在丹絨本格烈〈Tanjung Pengelih.〉的軍宅。」

「海軍船艦已被部署到事故現場，以監測當前情況和環境安全。」聲明中提到。

早些時候，有報導稱劍客號在週日中午時分因漏水而遭遇「嚴重淹水」。

海軍表示，事故發生在柔佛的丹絨彭尤索南東方兩海里處，當時正在執行任務。

「漏水被認為是因為艦艇與水下物體相撞所致，最初是在艦艇的機艙內檢測到。」

「儘管船員們竭盡全力控制情況並穩定艦艇，但漏水迅速擴散，變得無法控制。」

海軍表示，他們目前的主要重點是進行打撈作業以回收艦艇。

鑑於此次事件，海軍已宣布立即成立專門調查小組，以確定漏水的原因。