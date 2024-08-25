台新金與中信金搶親新光金的併購大戲國內上演，財委會立委、金管會8月26日先赴日本考察二家「新郎」。此趟參訪金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛將考察5家公股、3家民營銀行，其中，「金金併」打得火熱的中信金旗下日本東京子行、台新金旗下東京分行都在考察範圍內。不過，據了解，並不影響中信金公開收購的遞件，中信金擬在8月26日向金管會遞件。

此趟日本東京參訪考察活動，由立院財委會召集委員、「亞東國會議員友好協會」會長郭國文籌畫，在8月初就已定好8月26至28日，立委除了郭國文，還有李坤城、謝衣鳳、鍾佳濱、王美惠等人，邀請政府相關單位前往，包括：金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、證期局官員、財政部國庫署長陳柏誠、證交所、櫃買中心等人，赴日本東京考察兆豐、彰銀、台銀、一銀、台企銀等五大公股行庫及中信、玉山、台新等三大民營銀行。

此次的訪日行程非常緊湊，8月26日早上六點就要在松山機場集合，第一天主要有兩個活動，分別是國銀日本分（子）行的經理人座談會及考察中信銀日本東京之星子行，座談會將在中信銀的東京子行舉行，並由中信金總經理高麗雪親自出席迎接。

第二日行程是考察東京證券交易所、LIVING PLATORM（REITs養老中心）及「台日資產管理中心合作展望」對談，並將會晤多位日本眾議員；而第三天則將與日本的虛擬貨幣GMO Coin、機器人理財SBI Zodia Custody等業者進行考察與交流。

高麗雪在上周五重訊記者會中已表示，最快8月26日就會向金管會遞件，擬公開收購新光金，每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票），收購股權上限為51％。

據金控法第36條規定，「金控公司投資國內事業，主管機關自申請書件送達之次日起，15個營業日內，未表示反對者，視為已核准」。中信金已打算在8月26日遞件，金管會最晚會在9月16日之前批准。