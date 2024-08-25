3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，官方微信表示，截至23日21點整，該遊戲全平台銷量已突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人。不過台灣有部分偏激網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣！」粉專鎖綠鴉舉國片《八戒：決戰未來》比較，成本約新台幣5000萬、票房1066萬；而《黑神話：悟空》成本人民幣4億、賣出20億。網友直呼青鳥崩潰，而且選材第一步就決定了結果？

「一張圖解釋悟空傳青鳥崩潰。」鎖綠鴉PO出兩個同樣取材自西遊故事的作品對照圖：國片《八戒：決戰未來》比較，成本約新台幣5000萬、票房1066萬，投資報酬率約5分之1；而《黑神話：悟空》成本人民幣4億、賣出20億，投資報酬率目前已有5倍，且還在持續成長當中。

網友表示「有一說一，我不玩遊戲，但《黑神話：悟空》的劇情還蠻精彩的，當電影看也很可以」、「已經賣出50億以上了」、「《西遊記》有唐三藏與悟空，台灣只有唐鳳與掏空」、「綠粉：我ㄌㄨㄚˋ補助的電影就是棒啦」、「我還真去電影院看過《八戒》，配音其實還行，但動畫就看得渾身不對勁」、「黑神話結局已經暗示續集，續集一定會朝『斬諸神』為故事背景」、「悟空VS八戒，感覺在選題材第一步就輸了」。