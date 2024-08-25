民眾黨主席柯文哲遭爆2024總統大選政治獻金申報不實，民眾黨指控委任會計師端木正因「時間來不及」而擅自調節申報金額，不過端木正則發聲明反駁。台中市政顧問蔡壁如表示，到目前都還覺得端木正是柯粉，也沒有對外放話或是講阿北的不是，相信端木正還是很喜歡阿北，也很愛民眾黨。「李文宗我也認識他」，蔡壁如補充說，以前可能是經商的，講實在，比較圓滑。

蔡壁如25日在《下班瀚你聊》網路節目中指出，端木正是民眾黨排名在後面的不分區立委名單。民眾黨於2019年8、9月創黨，2020年1月就要選舉，所以發起第一次的「全台大眾走」，當時發言人楊寶楨也跟著走。而民眾黨第一次不分區立委名單是海選，端木正也是，印象中他從宜蘭開始跟著走，會幫忙拿旗幟站路口。

「到目前我都還覺得他是柯粉」，蔡壁如認為，端木正支持柯文哲，也很感念柯文哲給他機會。而這次帳目紛爭，「我覺得有太多我們不知道的事情，所以我覺得也不要妄下定論」，「截至目前，端木正都沒有出來咬柯」。

蔡壁如直言，在端木正還沒有被檢調約談的時候，有傳Line給他，他有回。後來檢調約談他之後，手機被沒收，所以就再也沒有傳給他。

蔡壁如強調，內幕如何先不討論，端木正到目前為止，都沒有對外放話或是講阿北的不是，相信端木正還是很喜歡阿北，也很愛民眾黨。

「李文宗我也認識他」，蔡壁如補充說，柯文哲在市長任內要再選第二次，請李文宗當顧問，兩人高中同學。蔡回憶，「我們在同一個辦公室，就有點熟」，李文宗以前可能是經商的，講實在，他比較圓滑。