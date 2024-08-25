民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金案爭議延燒，外傳柯文哲現在決策已經六神無主。針對柯文哲決策已六神無主？民眾黨前立委蔡壁如表示，柯文哲幾個決策上反反覆覆，她呼籲柯文哲先靜下心來，才有辦法一個一個解決。

蔡壁如25日在《下班瀚你聊》節目中指出，很多媒體、政論節目上，有人說柯文哲現在六神無主，她認為柯文哲現在沒有靜下心來，靜下心才有辦法一個一個解決，就這麼簡單。

蔡壁如接著表示，大家覺得柯文哲六神無主，她看到柯文哲幾個決策。例如星期一開完記者會之後，記者問他的都是會計的事，他就說要去告會計師端木正；隔天檢調來搜索，他又說不要去告端木正；可是到了下午，他又叫立委黃珊珊去告他。

蔡壁如認為，柯文哲的決策都反反覆覆，所以他並沒有靜下來。再來就是他又說，離開是最容易的，留下來成立善後小組，又去提了4點改革。問題是比如財務監督委員會，在梁秀菊時期、在黨部一直都有，他為什麼不靜下心來徹底去執行，現在缺少的是執行力。