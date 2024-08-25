近日高雄一間烤玉米攤，因老闆娘天氣熱常穿著爆乳裝，認真地幫客人烤玉米，被網友貼道臉書上分享，不料一夕爆紅，引起更多顧客上門，但也因為如此，老闆娘的攤位疑似生意太好，不斷遭人檢舉，警察也天天上們開勸導單「騎樓擺攤」，老闆娘為了要能繼續經營攤位生意，只好改變攤位擺設方式，避免再遭受檢舉。

據《東森新聞》報導，烤玉米老闆攤無奈表示，新開的分店7號才開幕，但生財器具(玉米攤)天天被檢舉影響行人通行，且警察也是天天上門開勸導單，老闆娘也說「來的員警是說天天檢舉，有投訴到市長信箱」，不料，老闆娘正在採訪時，又有警察上門勸導，老闆娘便詢問警察「哪裡違規？整個攤位往後移可以嗎？」，而員警表示「依法規為主」，勸導單上則寫著「騎樓擺攤」。

烤玉米老闆娘則說，由於攤位兩邊左右是圍起來的，行人其實也無法在騎樓裡面行走，而外面有人行道，平常友人騎車到騎樓也會被檢舉，所以，不只是她們擺攤，她也猜測可能是生意太好，才遭到檢舉。

對此，高雄新莊派出所副所長蔡京展表示，「遭檢舉擺放生財器具影響行人通行」，由於一旁是寺廟的圍牆，烤玉米攤擺在騎樓前方，還加設一道矮門，導致顧客不得進入，確實有違法的疑慮。

由於烤玉米攤天天被檢舉，只好換方式擺放，除了將攤位往內移，也把門移除，留出1.5公尺寬的空間，好讓行人通行，也避免再有被檢舉的困擾。