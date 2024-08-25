藝人小馬（倪子鈞）出道25年，橫跨主持人、演員、歌手領域，並憑藉《世界第一等》榮獲最佳行腳節目主持人獎，近年則在社群拍攝短影音，分享自身觀察到的生活經驗。日前他就上傳一段影片，講述「夫妻為什麼要吵架」，直言「吵贏了就等於全盤皆輸」，引起許多網友表示贊同。

影片一開頭，小馬就說：「現在很多的夫妻一講話就吵架，到底是為什麼？」直言這些人一吵架就想要「拚輸贏」，讓他很是不解，「去外面跟人家拚輸贏嘛，在家裡拚什麼輸贏？」

小馬談夫妻吵架愛拚輸贏。（圖／IG@morrison820）

小馬嘆爭贏能贏得什麼。（圖／IG@morrison820）

小馬坦承自己在結婚初期，也會與小8歲的老婆有爭吵，「我也覺得我是一個很有道理的人，但我爭贏了道理，結果把我太太搞得很難過、很沮喪，我到底贏了什麼？」認為吵架是在捍衛自己的立場，「失去立場是很可怕，可是我擁有立場，卻失去了另一伴的關係，這更可怕」。

接著他強調，「夫妻兩個人在吵架的時候，其實都想要我是對的，但都忘了沒有一個人是完美的」，即使吵贏了，也不見得是個完美的人，呼籲大家應該要體諒別人的不是，「女生多一點示弱，男生多一點體諒，關係才開始會有平衡」，最後更以老先生的口吻說道：「家裡是講愛的地方，不是講道理的地方。」

小馬為夫妻關係下註解。（圖／IG@morrison820）

影片一出，立刻引起網友熱烈討論，「最後一句才是真諦」、「不願意溝通的人，其實他比較弱勢（智）」、「家裏堅持誰是誰非；家人遲早人事全非」、「我贏了，結果是睡客廳」、「應該是說，吵架的本質為了解決問題，而不是在制造問題」、「小馬真的很適合談話節目」、「贏了爭辯，輸了關係。輸了爭辯，贏了關係」。