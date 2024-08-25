第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽結果25日晚間出爐，分別由20歲、來自新北市正就讀崇右影藝科技大學演藝事業二年級的吳芷瑜和「3寶媽」袁健菊奪冠；8點檔男星陳霆的女兒「霆妹」陳映彤，則獲得第6名及最佳人氣獎等2個獎項，懊惱自己表現不夠好的她還淚灑後台。

城市小姐暨美業形象大使選拔總決賽25日在台北漢來大飯店進行，由活動創辦人張如君、城市小姐台灣賽區主席蕭美萍、大會會長李雅楹、美業形象大使台灣賽區主席紀皖珍、晶璽健康事業集團執行長何修榕及法喬醫美診所總院長邱浚彥共同簽署支持聯合國憲章愛條地球款後拉開序幕。

今年城市小姐由20歲的吳芷瑜摘冠，第2、3名分別為17歲的陳芃瑾和18歲韓芷琛，兩人都正就讀莊敬高職。美業形象大使由袁健菊封后，第2、3名分別為邱燕玲和陳瓊如。

全球城市美業形象大使選拔大賽結果出爐，袁健菊（中）、邱燕玲（右）、陳瓊如分別獲得冠軍、亞軍及季軍。（羅永銘攝）

奪下城市小姐后冠的吳芷瑜表示，最感謝家人、朋友和老師，也很開心經由這次比賽認識很多姊妹、佳麗，是很大的收穫。就讀演藝專業科系的她說之前有一些表演經驗，也在接廣告工作，之後會拍攝MV，有機會話想進演藝圈，對拍戲有興趣，最喜歡的演員是許光漢。

獲亞軍的陳芃瑾則謝謝學校、主辦方及家人支持我，很高興經由這次參賽認識很多朋友，「大家都很好、很有趣，開心自己做到了」，賽後第一件事就是要跟跟校長報備。獲季軍的韓芷琛則說：「很感謝班導把我推出來，謝謝學校選擇派我們出來比賽、主辦單位給我們這麼好的舞台。」她說家人本來就提前預約26日要一起下台中，「不管有沒有得名都要去慶祝！」

李雅楹會長（左起）、張如君創始人、邱浚彥醫師、蕭美萍主席、紀皖珍主席 、何修榕女士一起簽署支持聯合國憲章愛地球條款。（中華全球城市選拔協會提供）

活動創辦人張如君表示，今年特別增加了她夢寐以求的美業形象大使選拔，因為她一直都覺得選美應該結合美容行業，當然重點還是在全球城市小姐，很高興今年有更多學校校長支持，從15所增加到20多所學校，希望更多年輕學子能增加國際觀、培養美學觀，「今年當選的身材都很高，外型甜美且落落大方，我都會想說我自己16歲時還在幹嘛。」

城市小姐台灣賽區主席蕭美萍表示，城市行銷首發城市已鎖定前往金門；美業形象大使台灣賽區主席紀皖珍則表示，明年形象大使選拔將發動全台美睫、美甲、美髮、美容業者積極參與。

全球城市小姐由20歲的吳芷瑜摘冠。（羅永銘攝）

袁健菊獲全球城市美業形象大使冠軍。（羅永銘攝）

活動創辦人張如君（中）與陳霆（右）及他參賽的女兒陳映彤（霆妹）合影。（羅永銘攝）