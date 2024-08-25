調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。國民黨立委羅智強質疑，為何一個調查官，敢無故栽贓地方首長？是有人指示？還是為求升官揣摩上意？倘若沒有檢舉人，調查局會移送檢調嗎？倘若沒有台南高分檢要求再議，雲檢會起訴嗎？這三個倘若，正是之所以只有26.5%民眾滿意民進黨司法改革的緣故。痛批民進黨在國家官場養出一批司法敗類。

羅智強25日在臉書發文質疑，調查局調查官陳文維在2022年大選時，竟然教唆他人栽贓雲林縣長張麗善送茶葉賄選，結果下指導棋的犯罪過程全遭錄音。雖遭起訴，但目前僅調離雲林，仍任職調查局。為何一個調查官，敢無故栽贓地方首長？是有人指示？還是為求升官揣摩上意？

「司法敗類，栽贓張麗善！」羅智強痛批，更誇張的是，犯下如此嚴重的罪行，雲檢初次偵查時竟以陳文維無主觀教唆偽證犯意予以不起訴，遭台南高分檢要求再議後才進行起訴。而調查局同樣離譜，接獲檢舉後才將陳文維移送檢方偵辦，但在罪證確鑿的情況下，至今都還沒召開考績會，僅是將陳調離現職，沒有懲處、沒有免職。這就是調查局對調查官教唆偽證，濫用公器、意圖構人入罪的態度嗎？

羅智強直言，倘若沒有錄音，張麗善是不是就會承受不白之冤？而被綠營側翼、名嘴、網軍一條龍式群起圍攻！倘若沒有檢舉人，調查局會移送檢調嗎？倘若沒有台南高分檢要求再議，雲檢會起訴嗎？這三個倘若，正是之所以只有26.5%民眾滿意民進黨司法改革的緣故。

羅智強表示，民進黨執政，把國家的官場從「升官發財請走他道」變成「升官發財請諳此道」，得民進黨道，雞犬升天，真是士大夫之恥！