銀行局副局長林志吉指出，二家純網銀有減增資過，其一是Line Bank曾減資25億元、再增資75億元，實收資本額擴大到150億元，目前淨值117億元，所以累虧33億元，而將來銀行則是減增資各26.43億元，維持100億元的實收資本額，目前淨值90億元，累虧10億元，而樂天銀行沒有增減資，目前淨值78億元、累虧22億元。

若與去年同期比較，只有將來銀行累虧是減少的。銀行局統計，截至2024年6月底，將來銀行從累虧28億縮減至10億元、年減64％，連線銀行的累虧從22億擴大至33億元、年增50％、樂天銀也是從16億擴大至22億元、年增37.5％。

不過，純網銀存放比持續拉高，存放利差逐步提升。據金管會統計，去年6月底三家存款餘額961億元、放款375億元，存放比約39％，經過一年積極拓展放款業務，至今年6月底，三家存款餘額1,266億元、放款766億元，放款大增2倍，存放比跟著拉高到61％，越來越接近一般傳統銀行存放比70％的水準。

林志吉指出，三家純網銀都有申請試辦法人客戶用線上申請、線下輔助辦數存帳戶，且三家試辦都已完成了，試辦過程中沒發生疑慮，所以銀行公會完成相關作業範本修正，目前純網銀已沒有申請中未核准的試辦案件。

也因為純網銀試辦成功，銀行局日前已宣布同意銀行公會修正的「數存戶範本」，將企業戶納入線上開戶受理對象，准企業戶可採「線上申請、線下對保」方式開數存帳戶，並准同時申請網銀或晶片金融卡設定非約定轉帳每日最高10萬元，若銀行採用相關安全設計及技術防護機制者，設定非約轉帳當日最高限300萬元，該範本適用於有開辦數位存款帳戶的35家銀行。

金管會推估，就國外經驗來看，純網銀問世後至少需要3至5年才有可能損益兩平，最早開業的樂天銀行才剛要進入第四年，連線、將來設定目標約在2025年、2026年，預期三家損益兩平的關鍵時間點會落在2025年至2026年。