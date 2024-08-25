國民黨主席明年將進行改選，有人勸進台中市長盧秀燕參選，而現任黨主席朱立倫也有意爭取連任。前立委沈富雄表態，百分之百支持盧秀燕參選國民黨主席。國民黨台北市議員柳采葳卻表示，逼盧秀燕表態，只會讓她受到的政治責難愈多。

沈富雄25日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，國民黨主席這個位置，像是個惡性腫瘤，但若要選總統，黨主席這個位置不得不做。他甚至認為，如果不當黨主席，就完了，所以他百分之一百支持盧秀燕參選。而且盧秀燕真的很能幹，一定要選黨主席。

柳采葳表示，黨主席沒有大家想像中那麼容易做，而且是在野黨主席，我們沒有所謂的財產，每個月1500萬是粗估而已，可能有更多的費用要去募款。主持人錢怡君表示，搞不好盧秀燕募款能力很強。

柳采葳覺得，支持盧秀燕選黨主席的人，不要逼她在這個當下表態，她現在任期還不到一半，愈早表態，受到的政治責難只會愈多而已。