從網友臉書分享的照片可見，該茶飲為台北市鶴茶樓晴光店所售出。(圖擷取自【爆料公社二社】)

又有民眾吃到加料飲料，有網友透過臉書社群發文爆料，25日到知名手搖飲店家購買飲料，喝的過程中發現茶凍有脆脆的口感，結果撕開封口模後，才發現裡面竟疑似混入蟑螂，該網友還咬到一隻「爆漿的」；台北市衛生局表示，將派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，若有衛生缺失且期屆複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。

該名網友25日晚間10時許在臉書社群發文表示，明明點茶凍飲居然有脆脆口感，不拆開還好，「一拆開發現整杯都是」，還咬到一隻爆漿；從網友臉書分享的照片可見，該茶飲為台北市鶴茶樓晴光店所售出，只見撕開的封口模下，杯底依稀可見至少4隻疑似蟑螂的蟲子。

該網友還將一隻蟲子放在封口模上，十分嚇人，對照杯身寫著「信心商店、良心入茶」八個大字，顯得格外諷刺，其他網友見狀也紛紛留言表示「太噁！也太多隻了吧」、「傻眼！以後只能買透明杯子裝飲料啦！」、「以後別喝這間」、「是不是要戒飲料了」。

對此，有疑似總部的人員的網友留言表示，總部稍早有私訊上述網友，但一直無法取得聯繫，所以在這邊以留言的方式希望能取得聯絡。

該名網友強調，總部已緊急聯繫該店店長，目前查尋該門市都有定期檢查消毒紀錄，總公司明天一早會派人至該門市進行稽查，除環境衛生狀況是否與總部規定不符外，也強制該門市公休1日進行環境消毒，「另外總部這邊也很擔憂您的身體狀況，希望您看到訊息是否能聯繫我，謝謝」。

台北市衛生局表示，將派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，針對人員衛生管理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理等加強查核，並要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。