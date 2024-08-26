香港天王郭富城出道多年，已經58歲在演藝圈依舊屹立不搖。1992年他曾來台拍攝廣告，其中一支小虎咖啡廣告仍是不少粉絲心中經典。「懷舊達人」作家張哲生日前在臉書重溫這支廣告，廣告中女主角身分意外掀起討論，竟是「最強凍齡女神」李維維，還釣出本人親自回應。

1992年當時26歲郭富城和年僅16歲的李維維一起拍攝「小虎咖啡」廣告。兩人在咖啡廳相遇，女生為了吸引對方注意故意將咖啡打翻，這時郭富城上前遞出一罐小虎咖啡，要對方試看看，之後瀟灑離開，李維維則害羞對鏡頭說：「受不了的酷！」最後郭富城帥氣回眸，並對著鏡頭說出：「小虎咖啡，不錯喔！」廣告當時在老三台熱播，是不少人童年回憶。

郭富城1992年「小虎咖啡」女主角正是女星李維維。（圖／翻攝自張哲生 臉書）

畫面一出，廣告中女主角身分也引發討論，不少人猜測她是誰，對此，張哲生特地發文回應：「小虎咖啡廣告裡對郭富城說『受不了的酷』的女孩，真的是李維維喲！」讓不少人驚訝李維維16歲青澀模樣，誇讚：「李維維超正」、「維維現在更正」、「再戰30年！」

但也有網友懷疑表示：「不是吧？」、「這女生不是李維維」，竟意外釣出李維維本人現身留言區回應：「小虎咖啡那支真的是我啦！」