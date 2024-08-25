獨特的隱䴉(英文：Northern Bald Ibis，德文：Waldrapp) 是一種舊世界候鳥，曾經廣泛分佈北非、阿拉伯半島和歐洲大部分地區。然而卻在17 世紀因歐洲人的獵殺而基本滅絕，只在一些極小的地方悻存下來。所幸在過去二十年，保育學學透過人工繁殖和漸近野化而得以增加數量，但是牠們還需要學會遷徙，才能真正的成為候鳥。現在，一支由科學家和自然資源保護主義者組成的團隊介入，擔任養父母和飛行教練。

美聯社報導這則感動的故事，生物學家弗里茲(Johannes Fritz)說：「牠們沒有遷徙的經驗，所以我們必須教會牠們。」

自 2002 年以來，弗里茲和「隱䴉保護和研究小組」( Waldrappteam)，持續增加隱䴉的數量，在他們不懈的努力，終於使中歐的隱䴉，從「0隻」增加到「近 300 隻」。

弗里茲說，這項壯舉將該物種從「極度瀕危」，提升為「瀕危」，這是歷史性的，首次將大陸滅絕的候鳥，恢復到一定的程度。

隱䴉曾經遍布歐洲、中東與北非，但是如今在歐洲已非常稀少，需要一步一步復育，並學會遷徙。(圖/美聯社)

然而，儘管隱䴉仍然表現出遷徙的本能衝動，但如果沒有前輩的指導，它們就不知道該飛向哪個方向。隱䴉保育團隊早期的嘗試就不成功，因為在沒有教導鳥類遷徙路線的情況下，大多數鳥類在釋放後不久就消失了。它們沒有返回義大利托斯卡納(Toscana)等合適的越冬地，而是朝不同的方向飛去，最終尋不到合適地點而孤單的死亡。

因此，隱䴉保育團隊必須擔起中歐種群的養父母和飛行教練工作，現在這支隱䴉種群，是由世界上多個動物園生育的後代組成，並在出生後就儘可能的教育牠們野外生活模式，希望形成一個遷徙群體。今年是人類帶領的移民嚮導的第 17 次旅程，也是他們第二次，因氣候變遷而被迫嘗試飛往一條前往西班牙的新路線。

為了讓它們做好旅行的準備，小䴉在出生幾天後就會從父母那裡帶出，送往由養父母監管的鳥舍，希望能留下「印記」——屆時鳥兒會與這些人類建立聯繫，最終在遷徙途中信任他們。

隱䴉保育團隊的「養母」是史坦寧格 (Barbara Steininger) ，她說「我的身分就就像鳥媽媽」。

「我們餵牠們，清潔牠們，清理牠們的巢穴。我們精心照顧牠們，確保它們都是健康的鳥類，同時，我也讓牠們記得我。」

然後，史坦寧格和其他保育員坐在一架超輕型飛機的後部，當飛機在空中飛行時，史坦寧格揮手，並透過擴音器大聲鼓勵小䴉該學飛了。

這真是一個奇怪的場景：這架飛機看起來就像一輛飛行的卡丁車，背面有一個巨大的風扇，還有一個黃色的降落傘將其保持在空中。儘管如此，當弗里茲駕駛這樣的飛機飛過草坡和山麓時，真的引發了36隻小䴉的跟隨，牠們也愈飛愈好。

這並不是特例，弗里茲的靈感來自於30年前的「大雁爸爸」利許曼(Bill Lishman)，他從1988 年，開始教加拿大雁與他的超輕型飛機一起飛行，並獲得成功。利許曼的故事刊在多個科學雜誌，也被製成記錄片，後來又被哥倫比亞影業買下版權，改編成1996 年的溫馨電影《返家十萬里》(Fly Away Home)，差別在於，領路者從鬍子大叔改成年輕女孩 。

1996年電影《返家十萬里》是根據加拿大雁保育員利許曼的故事進行改編，也是人類教候鳥飛行與遷徙的先鋒。(圖/Columbia Pictures)

與利許曼一樣，弗里茲和他的團隊的努力取得了成效。 2011年，第一隻隱䴉成功從托斯卡納遷回巴伐利亞。隨後，每年都有更多的隱䴉完成牠們的壯舉，飛行超過 550 公里，該團隊希望到 2028 年，中歐的隱䴉數量能夠超過 350 只，並且不再需要人類養父母帶領。

但是，人類造成的氣候變遷，又增加了隱䴉的遷徙難度。由於夏季結束的更晚，使得隱䴉遷徙的季節也較晚，迫使牠們必須在更冷、更危險的天氣下，穿越阿爾卑斯山，而且可能沒有上升氣流的幫助，上升氣流是從山下往山上吹，可以幫助鳥兒在不消耗額外能量的情況下翱翔。

作為回應，隱䴉保育團隊於 2023 年試行了一條不用穿過阿爾卑斯山的航線，從巴伐利亞前往另一個棲點-西班牙南部的安達盧西亞(Andalucía)。不過這段路途較遠，長約 2,800 公里。

本月早些時候，團隊在上巴伐利亞州的一個機場，引導 36 隻䴉飛行，幸運的是，順風加速了隱䴉們的速度。

前往西班牙的整個旅程可能需要長達 50 天，並於 10 月初結束，並不算輕鬆。但弗里茲表示，這項努力不僅僅是隱䴉，也是為了為其他瀕危的遷徙物種做出保育的示範工作。