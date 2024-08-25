今年美國總統大選後的政策走向難料，南韓企業積極在美國遊說部署，希望提前為可能的「川普風險」打預防針。據韓媒報導，三星集團與現代汽車集團今年上半年在美國的遊說支出同創歷史新高。

韓媒《Business Korea》報導指出，今年上半年，三星集團在美國的遊說支出達354萬美元（約新台幣1.14億元），刷新1998年公開游說支出以來新高。不過儘管支出創紀錄，但三星僱用的遊說人員今年減至58人，去年為67人。

現代汽車集團今年上半年的遊說支出也創下歷史新高，達到123萬美元（約新台幣3964萬元）。

另外，LG集團上半年遊說支出達43萬美元（約新台幣1386萬元），超過去年同期的31萬美元（約新台幣999萬元），而韓華集團上半年的遊說金額則為123萬美元，去年全年為158萬美元（約新台幣5092萬元）。

南韓產業經濟貿易研究院（KIET）表示，美國總統選舉結果將對南韓的貿易策略產生重大影響。如果川普連任，恐怕會對南韓產品加徵關稅，並對《互惠貿易法》產生不利影響。

南韓商界普遍預測，隨著美國總統大選逼近，對半導體和電池等關鍵產業的民粹情緒加劇，南韓大企業的游說支出或持續上升。