疫情解封後國際旅遊回溫，不少韓國人也會到台灣旅遊，有韓國YouTuber近期發布影片介紹台灣，提及台灣地理、美食、民生、經濟、外交等面向，韓國網友也留言點出台灣基礎建設落後、低薪等問題，引起台灣PTT鄉民熱議。

一名網友在PTT八卦板發文分享，有韓國YouTuber介紹台灣現況，內容提及台灣人均GDP為34432美元，高過韓國34165美元及日本33138美元，但是台灣平均月薪約193萬韓元（新台幣45,496元），遠不及韓國平均月薪295萬韓元（約新台幣70,834元），更遑論日本平均月薪326萬韓元（約新台幣78,277元）。

觀看影片的韓國網友則留言提及，台灣基礎建設落後像是90年代的韓國、上班族薪資很低、交通落後一堆摩托車、人均GDP只因台積電而成長，除去半導體產業很難追上韓國、台灣說明公司繁榮不代表人民也繁榮，其中也有韓國網友表達喜愛台灣人的友善及人情味。

對於韓國網友的真實心聲，台灣鄉民也感嘆，「消費跟台灣差不多，但薪水大概台灣的兩倍」、「討厭韓國，但講的是事實」、「我認為像這種影片才是真正外國做給他們國人看的」、「他們一定覺得奇怪，明明台灣GDP贏他們，為什麼薪水跟建設都比不上韓國」、「台灣就交通跟低薪地獄啊」、「台灣如果有新加坡那種政府就不會被笑啦」。