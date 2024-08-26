桃園捷運綠線為桃園市自辦興建的第一條捷運線，主線高架橋梁於今（113）年4月合龍，桃園區地下段的傳統圓隧道也於近期全數貫通，是桃園捷運建設重大突破。桃園市長張善政表示，捷運綠線G10到G12站隧道貫通，代表桃園區地下段6段總長約4.6公里之傳統圓隧道工程已全數貫通，自藝文特區至機場捷運坑口站的路段已暢行無阻，邁向115年第一階段北段7站通車的目標。

有鑑於藝文特區車流量龐大，為減少軌道設施對該區路面交通的影響，捷運綠線自桃園車站以北，於桃園區中正路段採地下化設計，設置6座地下車站；其中，G10站為傳統圓隧道及中圓隧道的交界點，從該站至蘆竹高架段路線，共計6條隧道，總長約4.6公里。而因桃園地層卵礫石顆粒大、硬度高，在鑽掘過程中，施工團隊透過升級潛盾機切刃盤的規格，包含加入滾輪刀設計、加大加厚切刃齒，並利用即時監控的電通感知設備、潛盾機內更換備品模式等方式，增加施工效率及安全性。歷時966天，不僅克服地質挑戰及大量出水難題，也成功穿越僅距離7公尺的國道高速公路橋墩下方，順利貫通這6條隧道。

桃園提升潛盾機性能，歷時2年7個月貫通4.6公里長隧道。（圖／桃園市政府提供）

市府捷運工程局局長劉慶豐表示，為加速工程進度，以達成115年第一階段通車目標，團隊自各面向進行檢討，包含調整施工順序、結構半半施工、隧道附屬工程調整及工班日夜不間斷施工等，兼顧施工品質，同時縮短隧道鑽掘時間。隧道貫通後，將進行軌道鋪設與機電系統作業，持續推進桃園捷運建設的發展。

桃市府團隊持續力拚115年達成捷運綠線第一階段通車。（圖／桃園市政府提供）

捷運綠線僅是桃園捷運路網的第一步，後續包括棕線及綠延中壢等工程也將陸續推動。桃園區地下段傳統圓隧道貫通的成功經驗，讓桃市府對於如何克服地層挑戰有更進一步的瞭解，降低後續其他捷運路段工程的施作阻礙；並穩健推動桃園捷運完善發展，為民眾帶來安全、便捷的軌道運輸系統。

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