從回收廢燈管起家，如今已經能處理262項廢棄物代碼，是甲級民營焚化廠之最，中台的下一步，瞄準廢鋰電池與廢太陽能面板，期盼再殺出一條血路。

中控室的電腦大螢幕，密密麻麻記錄著各項數值，一旁還有工程人員負責24小時的監控。

很難想像，如此科技化的廠房，是以「回收廢燈管」起家，全台單一最大民營事業廢棄物焚化與發電設施中台資源科技公司（以下稱中台），光是回收傳統燈管的市占率，在全台就高達9成。

今年9月下旬，中台將以每股78元的承銷價，上市掛牌。

攤開財報，2023年中台營收12.7億元，每股稅後純益（EPS）3.08元，營收部分創下歷史新高；今年上半年營收更逼近10億元，比去年同期成長76％。事業廢棄物處理大廠可寧衛，也看好循環經濟商機與中台的北部處理量能，持有中台20.3％股份，是中台最大股東。

留法畫家 變身回收大廠董座

中台董事長鄭光傑早年學的是藝術，他是如何搖身一變，從生性浪漫的畫家，變成手握台積電、友達、聯電、欣興等知名科技大廠訂單的廢棄物回收大廠董座？

時間回到1999年，從法國留學回台的鄭光傑，在因緣際會下得知環保署（現為環境部）有意推動廢燈管回收業務。深受歐洲環保觀念影響的他，投入500萬元積蓄，並花了兩年說服中國電器投資，才終於成立中台，專門回收廢燈管與含汞廢棄物，是國內首家廢棄照明光源資源化處理業者。

但，他的創業之路並不容易。鄭光傑原以為，只要靠著中國電器在全台3千個營業經銷點，回收量應足以支撐公司營收。他沒想到的是，當時台灣早有多個回收站，因此就算有中國電器這個大股東，也無法輕易取得這些廢棄燈管。

同時，鄭光傑雖然購置設備並取得相關執照，但由於他自身缺乏專業技術背景，因此回收汞的純度一直無法進一步突破。

「只能去各回收站，跟業者嚼檳榔搏感情。」他回憶當時情形，說一開始都是土法煉鋼，才成功勸動回收站業者將廢燈管交給他處理，加上後來又找到一位曾在日商製作燈管的老師傅，傳授回收汞的技術，才精煉出純度高達99.9％的汞。

2005年起，台積電、友達、聯電等大廠，紛紛找上中台，委託它回收含汞曝光燈，有了這些大廠的穩定訂單後，中台也更有底氣去擴增業務。2022年開始，它甚至被台積電委託，處理瑕疵晶圓。