根據《財訊》雙週刊報導，民主黨總統候選人賀錦麗，上週五（16日）在造勢活動中，首度針對經濟政策發表演說，重點聚焦於降低物價、稅負和居住等生活成本。

雖然美國的通膨率已從2022年中旬高點逐漸下滑，持續接近聯準會（Fed）的目標值2％，但民眾並未明確感受到物價降低，這也讓平抑物價，成為兩黨候選人爭取選民支持的主要訴求。

就賀錦麗和共和黨總統候選人川普發表的經濟政策來看，雙方都相當重視物價、減稅、關稅，以及居住等議題。

一、物價

•民主黨：許多業者以通膨導致成本增加為由，提高商品售價，因此賀錦麗強調，若她勝選，將與國會合作，推動史上第1個禁止廠商哄抬物價的聯邦禁令，避免產業以不公平的方式，從消費者身上獲取過高利潤。

•共和黨：川普宣稱，假如他重返白宮，就職首日就會簽署行政命令，要求內閣成員，用盡一切政策工具來擊敗通膨，讓物價迅速下降。另一方面，由於美國有一定比率的能源仰賴進口，因此川普主張，應持續鑽探石油、天然氣，提高能源自主，此舉也有助抑制物價。

二、減稅

•民主黨：賀錦麗的減稅政策主打中產階級，除將延續現任總統拜登不對年收入低於40萬美元者加稅的措施外，還為有新生兒的家庭，提供6000美元的抵稅額，並取消小費所得稅。在減輕民生負擔之際，賀錦麗也呼應拜登先前的提議，擬將企業稅率，從21％提高到28％。

•共和黨：川普打算延續他主政時提出、於2025年底到期的《減稅及就業法案》，進一步把企業稅率，從21％降至15％。他先前在造勢演說時，率先提出取消小費所得稅的構想，並稱賀錦麗跟進這項政策，是在「抄襲」。川普也有意為老年人提供減稅措施，他在7月宣布，希望終止對社會安全福利課稅。

三、關稅

•民主黨：賀錦麗並未詳細闡述她對關稅的看法，但目前沒有任何跡象顯示，她會改變拜登政府既有的政策立場。根據《財訊》雙週刊報導，今年5月中旬，美國政府宣布，將對總價值達180億美元的中國進口商品加徵關稅，其中電動車關稅稅率，從25％大增至100％；另，包括太陽能、鋰離子電池，以及部分鋼鐵和鋁，關稅稅率都有所調升。