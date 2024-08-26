台股買氣暢旺，ETF規模及受益人數也大幅成長，統計年初以來至8/16為止，台股ETF已攀升至2.4兆元，單是今年就大增9,984億元；受益人數也已增至936萬人，今年新增受益人數達337萬人。

其中有3檔規模年增千億元以上，第一名是元大台灣價值高息(00940)的1,744.2億元，主要是00940受惠10元發行價，引發股民瘋搶，但隨著跌破發行價及股民不滿意配息，規模較高峰時期的1,900多億元，減少百億元以上；最新受益人數則為943,422人。

第二名是復華台灣科技優息(00929)的1,549.3億元，由於它是國內首檔台股月配息ETF，去年6月上市之後也改寫不少紀錄，加上填息紀錄佳，年化配息率也很甜，介於9%~11%之間，買氣持續不墜，規模穩健成長。最新規模來到2,722.9億，創歷史新高，受益人數增至888,813人，與00919差距縮小至不到1萬人

第三名為群益台灣精選高息(00919)的1,436.2億元，主要是今年調高配息金額，連續五季的年化配息率達10%以上，規模因而大有斬獲，最新受益人數達896,486人。

台股ETF規模年增排行榜

資料來源：CMoney，資料日期：2024/08/16

觀察近一個月來成交量變化，無疑是復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)、國泰永續高股息(00878)的天下，幾乎每周霸佔成交均量前三名。其中，00929雄踞榜首，已連4周奪下5日成交均量周冠軍。

近5日成交均量周排行榜

資料來源：CMoney，統計期間：2024/07/22~2024/08/16

此外，7月底以來，台股大幅回檔修正，台股ETF淨申購及受益人數仍呈現周周成長，顯示股市下跌，台股ETF買氣絲毫不減。觀察近一個月來受益人數增加最多者為國泰永續高股息(00878)，共增加84,481人，其次為復華台灣科技優息(00929)的69,745人；第三是群益台灣精選高息(00919)，與第四名的元大高股息(0056)不分軒輊，落在4萬人上下。

台股ETF近3周受益人數成長排行榜

資料來源：CMoney，統計期間：2024/07/22~2024/08/16

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