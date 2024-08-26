女子小萱指控父親阿國（均化名），婚後育有她與3名兄弟姐妹，但是父親不務正業，並積欠大筆債務，她自幼住外婆家由母親獨自照顧。父親孩在她年幼時，對她強制性交、猥褻，讓她身心受到極大傷害，不滿父親未盡扶養義務，孩對她做出不法侵害，憤而聲請免除扶養義務。

法院審理，國曾對小萱做出猥褻等妨害性自主的不法侵害，並經法院事判決。而小萱的母親在另案證稱，她與阿國離婚之前，就沒有給過孩子扶養費，離婚未同住後，更沒有與小孩聯繫，但會來找她要錢。而阿國未於調查期日到場，也沒有未提出書狀聲明或陳述。

法官審酌，自小萱年幼時，阿國就完全盡保護教養或扶養義務，且曾對小萱做出性侵害，阿國的行為，對小萱造成嚴重的心靈創傷及陰影，顯已構成對小萱為故意虐待、重大侮辱，以及身體、精神的不法侵害行為，並且情節顯屬重大。

法官日前依法判決，如仍由小萱負擔阿國之扶養義務，明顯有失其公平。因此小萱主張，依民法第1118條之1第2項之規定，請求免除她對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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