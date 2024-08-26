男子阿國（化名）1987年生，身為役齡男子卻以國外就學名義，申請核准出境後，明知依法最晚在年滿33歲前，必須返回台灣服役，卻屆期未歸，經區公所郵寄並由社區管理員簽收後，公所也在公布欄公告以為公示送達，藉以催告阿國返台履行兵役義務，但阿國均未回台，因而遭到函送法辦。

法院審理，阿國明知役齡男子依法有服兵役的國民義務，竟以國外就學名義申請核准出境後，為了繼續在國外工作、結婚及生活，竟然屆期滯留國外不歸，等達到除役年齡後才回台，以此方式規避服役義務，破壞我國兵役制度之公平性，妨害國家兵役徵集管理，更損及潛在國防動員兵力，所為實有不該。

法官考量，阿國犯後坦承犯行，態度尚可，加上並無前科紀錄，素行尚可。法官審酌，阿國長年在美國工作的經歷，擁有優秀外語能力及銷售長才，現在擔任家族企業的國際市場部業務經理，並且他的雙親年事已高，須由他照顧等。

日前依法判決，阿國犯妨害兵役治罪條例第3條第7款，妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，以新臺幣1000元折算1日（共18萬元）。可上訴。