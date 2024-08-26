女子小萱與男子阿國（均化名）婚後育有3名子女，2人後來舉家搬回與公婆同住，但阿國因工作關係，平常住在工作地附近，周末才會返家相聚。但近期小萱發現阿國開始冷淡，還常藉故爭執、冷戰，甚至家暴，從友人口中才得知，阿國與女子歡歡（化名）外遇，憤而提告連帶賠償200萬元。

法院審理，小萱指控，阿國當時聲稱夜間加班越來越頻繁，所以越來越晚返還居所，但他晚上時常聯絡不到人，連同周末返家時，也經常手機不離身，刻意避開她與家人，頻繁使用手機，不知跟何人聊什麼。

她原本以為是阿國工作繁忙，加上壓力過大才如此，但她的友人卻告知，阿國曾與其他女性發生過外遇，而且與歡歡是穩定的「現在進行式」，經過她追查發現，阿國與歡歡每天都用通訊軟體虛寒問暖、打情罵俏。

2人對話內容包含，「愛你、好想抱你、很想你、想抱著你睡、我對你全心全意、怎麼能這麼美、想要你在旁邊緊緊抱著你、我無時無刻都是你的、我也很喜歡抱你、抱你的腰、聞你身上味道」。2人不僅曾單獨出遊、多次約會，甚至孩共商由阿國買房同居。

當她質問時，阿國不僅承認外遇，還斷然拒絕分手，要她不要管太多，只要顧好孩子們就好，之後仍我行我素，持續與歡歡外遇。阿國對婚姻之背叛，對家庭的疏忽，著實讓她痛苦不已，阿國將她貶低成照顧家庭、孩子的「工具人」，讓她陷入自我懷疑與厭惡自己的情緒。

而歡歡明知外遇行為已被她發現，卻仍與阿國維持親密關係，堅持介入她與阿國的婚姻，甚至常藉情感吃醋的情緒勒索手段，要求阿國盡量不要與她同住、同睡，還要求不要親近她與子女。

阿國辯稱，會造成這些事件，是他們夫妻日積月累的結果，不是一天造成的，願以和解方式解決，但要賠償多少，他不清楚。歡歡則辯稱，確實有與阿國對話跟合照，但沒有那麼嚴重，只有超過一般朋友，但沒有像小萱講得那樣。

法官審酌，阿國與歡歡所為，侵害小萱的人格權，致使精神上受有痛苦。日前依法判決，小萱請求連帶賠償慰撫金30萬元，應屬適當；逾此數額之賠償請求，即無理由，應予駁回。

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